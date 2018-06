Atlanta (SID) - Der deutsche Rookie Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks den dritten Sieg in Folge in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefeiert. Der 20 Jahre alte Braunschweiger kam beim 97:92-Heimerfolg gegen die Denver Nuggets in 11:32 Minuten Spielzeit auf fünf Punkte. Bester Werfer der Hawks war Paul Millsap mit 24 Zählern. Durch den 29. Saisonsieg festigte Atlanta den achten Platz in der Eastern Conference, der zum Einzug in die Play-offs genügen würde.

Auf dem Weg zu einem neuen Negativ-Rekord befinden sich die Philadelphia 76ers. Das Team von Coach Brett Brown kassierte durch ein 77:103 gegen die Memphis Grizzlies bereits die 20. Niederlage in Folge und stellte damit die unrühmliche Klub-Bestmarke aus der Saison 1972/73 ein. Am Montag droht den 76ers im Auswärtsspiel bei Central-Division-Spitzenreiter Indiana Pacers die 21. Pleite.