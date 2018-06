Riga (AFP) Rund 1500 Veteranen einer Einheit der Waffen-SS und Sympathisanten sind am Sonntag durch die lettische Hauptstadt Riga gezogen. Sie beteiligten sich an dem jährlichen Umzug, der von Russland und der russischsprachigen Minderheit in Lettland scharf kritisiert wird. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst zogen die Teilnehmer der Kundgebung zur nationalen Gedenkstätte für die Freiheit, wo sie Blumen niederlegten.

