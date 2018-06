Berlin (AFP) Die SPD-Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles schätzt die beruhigende Wirkung der Bundeskanzlerin. "Frau Merkel ist sehr erfahren, strahlt Ruhe aus und vermittelt den Neulingen wie mir Sicherheit", lobte die Ministerin in der "Bild am Sonntag". "Sie macht es uns leicht, in die Kabinettsarbeit einzusteigen, das gefällt mir gut." Merkel sei eine Kanzlerin, "die gut führen kann", fügte Nahles hinzu.

