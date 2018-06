Berlin (AFP) Wegen der russischen Unterstützung für das Referendum über den künftigen Status der Krim hat der ukrainische Präsidentschaftskandidat Vitali Klitschko den 16. März als "dunklen Tag in der Geschichte Russlands" bezeichnet. "Das, was die russische Regierung mit Hilfe von Separatisten und einem rechtswidrigen Referendum hier durchgeführt hat, ist ein klarer Bruch des Völkerrechts", heißt es in einem Beitrag Klitschkos für die "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). Er sei "besorgt, dass die russischen Angriffe gegen die Ukraine weiter gehen werden, auch über die Krim hinaus".

