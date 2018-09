Köln (AFP) Bei einem tragischen Unglücksfall am Kölner Rheinufer ist am Samstag ein sechsjähriges Mädchen ums Leben gekommen, ein im Strom abgetriebener Helfer wurde auch am Sonntag weiter vermisst. Die Sechsjährige und ihre zehnjährige Schwester hatten am Samstagnachmittag unweit des Rheinufers gespielt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Köln mitteilte. Dabei verletzte sich eines der Kinder offenbar an der Hand. Als das Mädchen die Hand im Rhein kühlen wollte, fielen beide Kinder unter zunächst unklaren Umständen in den Fluss.

