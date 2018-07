Berlin (AFP) Wenige Stunden vor dem Referendum über den künftigen Status der Krim hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) Moskau in scharfen Worten erneut zum Einlenken aufgefordert. "Wir haben die Konfrontation nicht gesucht. Aber wenn Russland nicht in letzter Minute einlenkt, werden wir am Montag im Kreis der EU-Außenminister eine entsprechende erste Antwort geben", sagte Steinmeier der "Welt am Sonntag".

