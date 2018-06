Melbourne (SID) - Die Formel-1-Teams haben beim Saisonauftakt in Melbourne ihre Verbundenheit mit dem bei einem Skiunfall schwer verletzten Rekordweltmeister Michael Schumacher zum Ausdruck gebracht. Der viermalige Champion Sebastian Vettel (Heppenheim) ging in Australien in seinem Red Bull ebenso mit dem Logo Schumachers auf seinem Helm auf die Strecke wie Williams-Pilot Felipe Massa (Brasilien).

Außerdem hatten die Boliden der Teams von Mercedes und Williams einen Aufkleber mit dem Twitter-Hashtag "#KeepFightingMichael" auf der Karosserie angebracht. "Ich denke jeden Tag an ihn und bete jeden Tag für ihn", hatte Massa gesagt: "Ich hoffe sehr, dass die Dinge für ihn irgendwann wieder okay sein werden. Er war schlimm zu sehen, was passiert ist." Der 32 Jahre alte Massa war im Jahr 2006 Schumachers Teamkollege bei Ferrari und gilt als enger Freund des siebenmaligen Weltmeisters.

Schumacher hatte bei einem Skiunfall am 29. Dezember im französischen Méribel ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und liegt seither in der Uniklinik Grenoble im künstlichen Koma. Ende Januar wurde die Aufwachphase eingeleitet, die aber sehr lange dauern kann.