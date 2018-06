Köln (SID) - Michael Ballack, ehemaliger Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und von 2002 bis 2006 Mittelfeldstar des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, hat den verurteilten Uli Hoeneß in den höchsten Tönen gelobt. Dem Pay-TV-Sender Sky sagte Ballack (37): "Uli ist von Grund auf ein herzensguter Mensch, er war Jahrhundertmanager in seinem Job, aber als Mensch ganz besonders."

Eine Zukunft der Bayern ohne Hoeneß, der im Mai 1979 den Managerposten bei den Münchnern antrat, kann sich Ballack überhaupt nicht vorstellen: "Uli Hoeneß ist nicht austauschbar. Er ordnet dem Erfolg alles unter, schafft es aber, die menschliche Komponente nicht zu vergessen." Ballack hofft, dass Hoeneß die Haftstrafe "menschlich übersteht und für sich zur Ruhe kommen kann".

Hoeneß war am Donnerstag zu dreieinhalb Jahren Haft wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Am Freitag hatte er erklärt, auf eine Revision zu verzichten, und gleichzeitig seine Ämter als Präsident und Aufsichtsratschef der Münchner niedergelegt. Auf einen Besuch in der Arena bei Bayerns 2:1-Erfolg gegen Bayer Leverkusen hatte der 62-Jährige am Samstag verzichtet.