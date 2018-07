Rom (SID) - Die deutschen Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose und Mario Gomez bleiben mit ihren Vereinen in der italienischen Serie A in der Erfolgsspur. Klose wahrte mit Lazio Rom die Chance auf die Europa-League-Qualifikation und verbesserte sich durch das 2:0 (1:0) am 28. Spieltag bei Cagliari Calcio mit 41 Punkten auf Rang sieben. Gomez steuerte beim 3:1 (2:0)-Erfolg des AC Florenz gegen Chievo Verona einen Treffer bei. Mit nun 48 Zählern rückt die Fiorentina auf den vierten Platz vor.

In Cagliari trafen Senad Lulic (19.) und Balde Diao Keita (69.) für die Gäste aus Rom, bei denen Klose in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde. Mauricio Pinilla vergab für Cagliari per Elfmeter die Chance zum 1:1 (68.). In der Schlussphase waren die Gastgeber nach Gelb-Rot gegen Daniele Conti (78.) in Unterzahl.

Im Stadio Artemio Franchi in Florenz waren neben dem in der 58. Minute eingewechselten Gomez (89.) auch Juan Cuadrado (11.) und Alessandro Matri (39.) für die Hausherren erfolgreich, Alberto Paloschi (62.) gelang lediglich der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Für Gomez war es der erste Ligatreffer nach seiner langen Verletzungspause, nachdem er zuvor bereits in der Europa League erfolgreich gewesen war. David Pizarro (81.) vergab sogar noch die große Chance auf eine höheren Sieg, als er mit einen Strafstoß an Gäste-Torhüter Michael Agazzi scheiterte.

Derweil hat Rekordmeister Juventus Turin seine Siegesserie in der Liga durch ein 1:0 (0:0) beim FC Genua weiter ausgebaut. Routinier Andrea Pirlo (89.) sicherte dem Titelverteidiger den fünften Erfolg nacheinander. Zuvor war Genuas Emanuele Calaiò (72.) mit einem Handelfmeter an Gianluigi Buffon gescheitert. In der Tabelle liegt Juventus mit 75 Zählern bereits 17 Punkte vor dem Tabellenzweiten AS Rom (58 Punkte), der am Montag (21.00 Uhr) Udinese Calcio empfängt.

Weiter in der Krise steckt dagegen der AC Mailand (35 Punkte). Fünf Tage nach dem Aus im Achtelfinale der Champions League unterlag der Ex-Meister dem FC Parma (46) mit 2:4 (0:1). Antonio Cassano erzielte für die Gäste einen Doppelpack (9./Foulelfmeter und 51.), Amauri (78.) und Jonathan Biabiany (90.+6) sorgten für die Entscheidung. Milans Christian Abbiati hatte früh die Rote Karte gesehen (6.). Adil Rami (57.) und Mario Balotelli (76./Foulelfmeter) trafen zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Stadtrivale Inter (47) hatte am Samstag mit einem 2:0 (1:0) bei Hellas Verona seine Europacup-Ambitionen untermauert. Der zuletzt in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufene Shkodran Mustafi war derweil mit Sampdoria Genua (34) beim 0:3 (0:2) bei Atalanta Bergamo chancenlos.