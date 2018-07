London (dpa) - In britischen Städten sind am Wochenende mehrere Tausend Frauen auf die Straße gegangen, um für die Rechte stillender Mütter zu demonstrieren. Der Protest folgte einem Vorfall in Rugeley. Eine Frau, die in der Öffentlichkeit ihr Baby gestillt hatte, war dabei von einem Passanten fotografiert und später im Internet als "Tramp" - zu deutsch: "Gammlerin" - bezeichnet worden. Viele Frauen brachten ihre Kinder mit zu den Demonstrationen und stillten sie demonstrativ in der Öffentlichkeit.

