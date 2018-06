Moskau (dpa) - In der Krim-Krise haben US-Präsident Barack Obama und sein russischer Kollege Wladimir Putin erneut telefoniert. Mit Blick auf das Referendum über einen Beitritt der zur Ukraine gehörenden Insel zu Russland habe Putin auf das freie Recht der Menschen zur Selbstbestimmung verwiesen, teilte der Kreml mit. Die moskautreue Führung der Krim hatte am Abend eine deutliche Mehrheit der Stimmen für einen Russland-Beitritt verkündet. Bei dem Telefonat sei auch die Möglichkeit einer Beobachtermission der OSZE erörtert worden. Putin regte an, diese Mission auf alle Regionen der Ukraine zu erstrecken.

