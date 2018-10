New York (dpa) - Der Heavy-Metal-Bassist Nikki Sixx von Mötley Crüe hat geheiratet. Der 55-Jährige und die 28 Jahre alte Courtney Bingham versprachen sich am Samstag in Los Angeles ewige Treue, wie Sixx am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

Über die Hochzeit schrieb Sixx: "Heute war ein perfekter Tag." Er ist seit drei Jahren mit Bingham zusammen und seit knapp eineinhalb Jahren verlobt. Sixx, eigentlich Frank Feranna, war schon zweimal verheiratet. Mit den beiden Ex-Frauen, beide bekannte frühere Playmates, hat er vier Kinder.