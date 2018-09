Rosberg gewinnt Formel-1-Auftakt - Frühes Aus für Vettel

Melbourne (dpa) - Mercedes-Pilot Nico Rosberg hat das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison gewonnen. Der Wiesbadener verwies am Sonntag in Melbourne Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo und Kevin Magnussen im McLaren auf die Plätze zwei und drei. Ricciardo wurde nachträglich disqualifiziert, weil die Benzindurchflussmenge über dem erlaubten Wert von 100 Kilogramm in der Stunde gelegen hatte. Dadurch rückten Magnussen auf Platz zwei und dessen Teamkollege Jenson Button auf Rang drei vor. Titelverteidiger Sebastian Vettel hatte das Rennen nach nur fünf Runden wegen Motorproblemen beenden müssen. Eine Runde zuvor gab der von der Pole Position gestartete Lewis Hamilton im MercedesAMG vorzeitig auf.

Managerin Kehm: Schumacher weiter in Aufwachsphase

Melbourne (dpa) - Der Zustand des verunglückten Rekordweltmeisters Michael Schumacher bleibt unverändert. "Michael ist nach wie vor in der Aufwachphase, sprich: Er ist noch nicht aufgewacht", sagte seine Managerin Sabine Kehm am Sonntag zum Saisonauftakt der Formel 1 in Melbourne in einem Interview dem TV-Sender RTL. "Wir warten natürlich darauf, aber wir haben gelernt und akzeptieren auch, dass es lange dauern kann", sagte Kehm. Schumacher war am 29. Dezember im französischen Méribel beim Skifahren auf den Kopf gestürzt. Er erlitt dabei ein schweres Schädel-Hirntrauma.

Andrea Eskau gewinnt im Ski-Schlitten zweites Paralympics-Gold

Krasnaja Poljana (dpa) - Andrea Eskau hat bei den Paralympics von Sotschi ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Zum Abschluss der Langlauf-Wettbewerbe siegte die 42 Jahre alte querschnittgelähmte Athletin am Sonntag über 5 Kilometer mit dem Ski-Schlitten. Zum Auftakt der Spiele hatte Andrea Eskau, die für den USC Magdeburg startet, bereits das Biathlon-Rennen über 6 Kilometer für sich entschieden. Außerdem sicherte sich Skirennfahrerin Andrea Rothfuss ihre dritte Medaille. Die 24-Jährige wurde am Sonntag in der stehenden Klasse Riesenslalom-Zweite hinter der überlegenen Französin Marie Bochet.

2. Liga: Kein Sieger im Spitzenspiel - Pauli gewinnt in Düsseldorf

München (dpa) - Das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen der SpVgg Greuther und Union Berlin ist ohne Sieger geblieben. Die Partie am Sonntag in Fürth endete 1:1. Der FC St. Pauli unterstrich seine Aufstiegsambitionen mit einem 2:0-Sieg bei Fortuna Düsseldorf. In der Abstiegszone konnte Arminia Bielefeld seine Situation nicht verbessern. Die Ostwestfalen verloren 0:1 beim SV Sandhausen. Zum Abschluss des 25. Spieltags empfängt der 1. FC Kaiserslautern am Montagabend im Topspiel den Spitzenreiter 1. FC Köln.

Eishockey-Trainer Tomlinson bleibt bei Eisbären Berlin

Berlin (dpa) - Trotz des schlechtesten Abschneidens seit sieben Jahren in der Deutschen Eishockey Liga gehen die Eisbären Berlin mit Trainer Jeff Tomlinson in die neue Saison. Der Coach bleibe im Amt, sagte Manager Peter John Lee am Sonntag und bestätigte damit Berichte des "Berliner Kurier" und des "Tagesspiegel". "Man kann ihm nicht allein die Schuld geben", sagte Lee. Der Titelverteidiger war am Freitag nach dem 2:3 gegen den ERC Ingolstadt in den Vor-Playoffs gescheitert und hatte erstmals seit 2007 das Viertelfinale verpasst.

Indian Wells: Djokovic macht Traumfinale gegen Federer komplett

Indian Wells (dpa) – Beim Tennis-Hartplatz-Turnier der ATP-Serie im kalifornischen Indian Wells kommt es zum Traumfinale zwischen Roger Federer und Novak Djokovic. Der serbische Weltranglisten-Zweite, Djokovic, besiegte am Samstag (Ortszeit) im Halbfinale den amerikanischen Aufschlag-Spezialisten John Isner mit 7:5, 6:7 (2:7), 1:6. Federer setzte sich zuvor glatt in zwei Sätzen (6:3, 6:1) gegen Alexandr Dolgopolov aus der Ukraine durch.