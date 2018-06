Brüssel (dpa) - Mehrere Internetseiten der Nato sind in der Nacht stundenlang durch Hackerangriffe lahmgelegt worden. Zu der Cyberattacke unmittelbar vor dem Referendum über einen Anschluss der Krim an Russland bekannte sich eine Organisation, die sich "Cyber Berkut" nannte. Der Name erinnert an eine prorussische Spezialeinheit der ukrainischen Miliz, die nach dem Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch aufgelöst worden war. Die wichtigste Internetseite des Bündnisses ( www.nato.int ) funktionierte wieder, obwohl die Angriffe fortgesetzt würden, hieß es vonseiten der Nato.

