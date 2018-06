Kano (AFP) Bei Angriffen auf drei Dörfer im Zentrum Nigerias sind am Wochenende mindestens hundert Menschen getötet worden. Rund 40 Angreifer hätten die Dorfbewohner in der Nacht auf Samstag erschossen oder mit Macheten erschlagen und verbrannt, sagte der Abgeordnete des Staates Kaduna, Yakubu Bitiyong, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens hundert Leichen seien gefunden worden, es gebe auch viele Verletzte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.