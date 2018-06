Krasnaja Poljana (dpa) - Andrea Eskau hat bei den Paralympics von Sotschi ihre zweite Goldmedaille gewonnen. Zum Abschluss der Langlauf-Wettbewerbe siegte die 42 Jahre alte querschnittsgelähmte Athletin über fünf Kilometer mit dem Ski-Schlitten.

Zum Auftakt der Spiele hatte Andrea Eskau, die für den USC Magdeburg startet, bereits das Biathlon-Rennen über 6 Kilometer für sich entschieden. Zweite auf dem Rundkurs im Biathlon- und Langlaufkomplex "Laura" wurde die Ukrainerin Ljudmilla Pawlenko vor Olena Masters aus den USA. Biathlon-Paralympicssiegerin Anja Wicker aus Stuttgart kam als Neunte ins Ziel.

Skirennfahrerin Andrea Rothfuss hat sich bei den Paralympics von Sotschi zum Abschluss ihre dritte Medaille gesichert. Die 24-Jährige wurde in der stehenden Klasse Riesenslalom-Zweite hinter der überlegenen Französin Marie Bochet. An den Vortagen hatte die deutsche Fahnenträgerin der Eröffnungsfeier bereits Gold im Slalom und Silber in der Super-Kombination gewonnen.