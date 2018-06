Moskau (AFP) In einem russischen Dorf nahe der Grenze zu China sind elf Menschen an gepanschtem Alkohol gestorben. Sechs weitere Dorfbewohner seien mit schweren Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden am Sonntag mit. Behördenvertreter waren zunächst über fünf Todesfälle informiert worden. Als sie daraufhin in dem Dorf Krasni Welikan in der Region Sabaikalsk eintrafen, entdeckten sie sechs weitere Todesopfer.

