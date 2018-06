Simferopol (AFP) Bei dem Referendum auf der ukrainischen Halbinsel Krim haben die Menschen nach den Angaben der dortigen Behörden mit überwältigender Mehrheit für einen Beitritt zu Russland gestimmt. 93 Prozent hätten laut Nachwahlbefragungen für die Angliederung gestimmt, teilte die prorussische Regionalregierung am Sonntagabend kurz nach Schließung der Wahllokale in Simferopol mit. Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow sprach von einer "historischen" Entscheidung. Das Referendum werde "in die Geschichte eingehen".

