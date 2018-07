Simferopol (AFP) Das Parlament der Halbinsel Krim will nach den Worten des von der ukrainischen Zentralregierung nicht anerkannten Regional-Regierungschefs Sergej Aksjonow schon am Montag die Aufnahme in die Russische Föderation beantragen. Das Krim-Parlament werde zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um diesen Schritt zu beschließen, kündigte Aksjonow am Sonntagabend in der Gebietshauptstadt Simferopol an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.