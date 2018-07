Simferopol (AFP) Auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat am Sonntagmorgen das umstrittene Referendum über einen Beitritt zur Russischen Föderation begonnen. In der Regionalhauptstadt Simferopol gingen die ersten Wähler in die Wahllokale, um ihre Stimme abzugeben. Rund 1,5 Millionen Bürger sind zu der Abstimmung aufgerufen, bei der sie auch für einen verstärkten Autonomiestatus in der Ukraine stimmen können.

