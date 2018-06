Köln (dpa) - Drama am Kölner Rhein: Zwei Mädchen sind in den Fluss gestürzt, eines von ihnen starb trotz Reanimierung. Ein Jogger, der das Kind gestern noch ans Ufer gebracht hatte, wurde unter den Augen von Passanten von der starken Strömung mitgerissen. Von ihm fehlte laut Feuerwehr auch heute jede Spur. Nach ihm war mit Rettungsbooten und Hubschraubern gesucht worden. Die Sechsjährige stürzte zusammen mit ihrer zehn Jahre alten Freundin ins Wasser. Die Mädchen hatten zuvor auf einem Spielplatz am Ufer gespielt.

