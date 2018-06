Ihre Ansprechpartnerin: Ursula Winkler - Tel.030-2852-31370



Die Schlagzeilen:

Halbinsel Krim hat abgestimmt - Putin spricht mit Merkel



Simferopol - Unter scharfem Protest des Westens hat die zur Ukraine gehörende Schwarzmeerhalbinsel Krim ein Referendum über den Beitritt zu Russland abgehalten. Der moskautreue Regierungschef Sergej Aksjonow erklärte die Befragung bereits am Mittag für "erfolgreich", da die Mindestbeteiligung von 50 Prozent überschritten worden sei. Er rechne bis zum Abend mit bis zu 90 Prozent. Kremlchef Wladimir Putin betonte in einem Telefonat mit Kanzlerin Angela Merkel erneut, dass das Referendum aus Sicht Russlands dem Völkerrecht entspreche. Der Westen kritisiert die Volksabstimmung als illegal.

Sabotage, Entführung, Terrorismus: Crew und Passagiere im Fokus



Kuala Lumpur - Neue Suchgebiete und offizielle Ermittlungen wegen Sabotage, Entführung und Terrorismus - die Suche nach der in Südostasien vermissten Passagiermaschine hat eine neue Wende genommen. Im Fokus stünden verstärkt Crew und Passagiere, teilte die malaysische Regierung mit. Gesucht wird nun in zwei riesigen und erheblich von den bisherigen Gebieten abweichenden Flugkorridoren. Malaysia bat mehr Länder um Hilfe. An der beispiellosen Suche nach der Boeing mit 239 Menschen an Bord sind nun rund 25 Länder beteiligt. Die Maschine war am 8. März vom Radar verschwunden.

Arbeitsministerin will Jugendliche bis 18 vom Mindestlohn ausnehmen

Berlin - Arbeitsministerin Andrea Nahles will Jugendliche unter 18 Jahren vom geplanten gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde ausnehmen. Man müsse verhindern, dass junge Menschen lieber einen besser bezahlten Aushilfsjob annehmen, statt eine Ausbildung anzufangen, sagte sie der "Bild am Sonntag". Angesichts erheblicher Skepsis in der Union mahnte Kanzlerin Angela Merkel, die Lohnuntergrenze dürfe keine Jobs gefährden. Laut Koalitionsvertrag von Union und SPD wird ab 2015 bundesweit ein flächendeckender, gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro eingeführt.

Britische Mütter demonstrieren für Stillen in der Öffentlichkeit

London - In britischen Städten sind am Wochenende mehrere Tausend Frauen auf die Straße gegangen, um für die Rechte stillender Mütter zu demonstrieren. Der Protest folgte einem Vorfall in Rugeley. Eine Frau, die in der Öffentlichkeit ihr Baby gestillt hatte, war dabei von einem Passanten fotografiert und später im Internet als "Tramp" - zu deutsch: "Gammlerin" - bezeichnet worden. Viele Frauen brachten ihre Kinder mit zu den Demonstrationen und stillten sie demonstrativ in der Öffentlichkeit.

Zum Sport:

Fußball - Der Hamburger SV hat den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga geschafft. Die Hanseaten gewannen das Kellerduell gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 und ließen die nun punktgleichen Franken wegen der besseren Tordifferenz in der Tabelle hinter sich. Der HSV verbesserte sich auf Rang 14, der "Club" fiel auf Platz 15 zurück.

Formel 1 - Sebastian Vettels Teamkollege Daniel Ricciardo ist fünf Stunden nach dem zweiten Platz bei seinem Formel-1-Heimrennen in Australien disqualifiziert worden. Der 24-Jährige wurde wegen eines Regelverstoßes bei seinem Red Bull aus den Ergebnislisten gestrichen, teilten die Rennkommissare mit. So rückte zunächst der dänische Debütant Kevin Magnussen auf den zweiten Platz vor. Sein McLaren-Teamkollege Jenson Button kletterte auf Rang drei. Mercedes-Pilot Nico Rosberg war auf Platz eins gefahren.