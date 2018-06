München (dpa) - Die neuen Oberbürgermeister in mehreren bayerischen Großstädten werden erst in zwei Wochen per Stichwahl gekürt - darunter auch in München. Dort gibt es dann ein Duell zwischen SPD-Kandidat Dieter Reiter und Josef Schmid von der CSU um die Nachfolge des langjährigen SPD-Rathauschefs Christian Ude. Zu Stichwahlen kommt es auch in Regensburg, Würzburg und Erlangen. In Nürnberg dagegen triumphierte bei der Kommunalwahl SPD-Amtsinhaber Ulrich Maly schon im ersten Wahlgang mit Zwei-Drittel-Mehrheit. In Augsburg lag CSU-Amtsinhaber Kurt Gribl sehr deutlich in Front.

