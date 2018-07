Kontiolahti (SID) - Biathletin Andrea Henkel (Großbreitenbach) hat zum Abschluss des Weltcups im finnischen Kontiolahti trotz vielversprechender Ausgangsposition eine vordere Platzierung im Verfolgungsrennen verpasst. Die 36-Jährige, die nach der Saison ihre Karriere beenden wird, lief über 10 km nach acht Schießfehlern nur auf den 34. Platz. Henkel hatte das Rennen als Achte aufgenommen. Beste DSV-Athletin war als 24. Vanessa Hinz (Schliersee/3)

Den dritten Sieg in ihrer Heimat sicherte sich Kaisa Mäkäräinen. Die Lokalmatadorin, die in dieser Woche auch beide Sprints gewonnen hatte, setzte sich trotz zweier Strafrunden vor Dreifach-Olympiasiegerin Darja Domratschewa (Weißrussland/1) und Olga Saizewa (Russland/5) durch.

Noch vor Henkel erreichte Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/4) als zweitbeste Deutsche auf dem 28. Platz das Ziel. Nadine Horchler (Willingen/3) wurde 43.

In der kommenden Woche stehen am legendären Holmenkollen in Oslo die letzten Wettkämpfe der langen Olympiasaison auf dem Programm. Danach verabschieden sich die Skijägerinnen in die Sommerpause.