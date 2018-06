Åre (SID) - Skicrosser Daniel Bohnacker hat das "Stockerl" beim Weltcup im schwedischen Åre gleich zwei Mal ganz knapp verpasst. Der 24-Jährige aus Gerhausen kam in beiden Rennen im hohen Norden jeweils auf Platz vier. Die Tagessiege gingen an Lokalmatador Victor Öhling Norberg sowie Thomas Zangerl aus Österreich. Andreas Schauer (Lenggries) steigerte sich nach Platz 31 und belegte im zweiten Rennen Rang sieben.

Bei den Frauen erreichte Heidi Zacher (25/Bad Tölz) zweimal Platz sechs. Beide Tagessiege gingen an die Schweizerin Fanny Smith, die in der Gesamtwertung bis auf fünf Punkte an Olympiasiegerin Marielle Thompson (Kanada) heranrückte. Das Weltcup-Finale mit dem letzten Saisonrennen findet am kommenden Sonntag im französischen La Plagne statt.