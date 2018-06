Falun (SID) - Die viermalige Skilanglauf-Weltmeisterin Therese Johaug aus Norwegen hat erstmals den Gesamt-Weltcup gewonnen. Die 25-Jährige gewann beim Saisonfinale im schwedischen Falun das entscheidende Verfolgungsrennen über 10 km im freien Stil mit 29,2 Sekunden Vorsprung auf ihre Landsfrau Marit Björgen. Johaug lag letztlich 47 Punkte vor der sechsmaligen Olympiasiegerin, die ihrerseits mit einem Sieg zum vierten Mal die große Kristallkugel gewonnen hätte.

Auch im Männer-Verfolger über 15 km ging der Sieg nach Norwegen: Der bereits als Gesamtweltcup-Sieger feststehende Martin Sundby siegte vor dem Kanadier Alex Harvey, der am Samstag im Skiathlon triumphiert hatte. Als einziger deutscher Starter kam Tim Tscharnke (Biberau) abgeschlagen als 26. mit 5:49,5 Minuten Rückstand ins Ziel. Josef Wenzl (Zwiesel) war im Skiathlon ausgestiegen.

Bereits am Samstag hatte Therese Johaug in Falun den Skiathlon über 2x7,5 km souverän mit 33,6 Sekunden Vorsprung auf Björgen gewonnen und ihre Führung im Weltcup auf sieben Punkte ausgebaut. Johaug nahm ein Polster von 15 Sekunden mit in en abschließenden Verfolger und sicherte sich letztlich 200 Weltcup-Punkte für den "Tour-Sieg" der drei Rennen in Falun, dem WM-Austragungsort von 2015.

Beste Deutsche war am Sonntag in ihrem letzten Weltcup-Rennen Katrin Zeller (Oberstdorf) als 19. mit 4:28,5 Minuten Rückstand. Stefanie Böhler (Ibach) wurde 21., Sandra Ringwald (Schönwald) kam auf Platz 26. Denise Herrmann (Oberwiesenthal) blieb als 31. ohne Punkte und fiel im Gesamtweltcup noch um zwei Plätze auf Rang neun zurück.