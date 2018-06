Sydney (AFP) Im Fall des verschollenen Flugzeugs von Malaysia Airlines hat Australien die Verantwortung für die Suche auf der möglichen südlichen Flugroute der Maschine übernommen. Unter anderem sollten dazu in Absprache mit der malaysischen Regierung zusätzliche Marinekräfte eingesetzt werden, teilte Premierminister Tony Abbott am Montag mit. Die Verteidigungsministerien beider Staaten seien mit der Organisation der Operation beauftragt worden. Es gebe aber bisher keine Hinweise darauf, dass die verschwundene Boeing 777 in der Nähe Australiens unterwegs gewesen sei, gab Abbott an.

