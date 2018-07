Frankfurt/Main (dpa) - Deutsche Aktien sind nach dem umstrittenen Krim-Referendum klar gestiegen und haben damit ihre am Freitag eingeleitete Erholungstendenz fortgesetzt.

Nach einem freundlichen Handelsauftakt an der Wall Street baute der Dax seine frühen Gewinne am Nachmittag aus und schloss 1,37 Prozent höher bei 9180,89 Punkten. Dabei stützten überraschend positive Daten zur US-Industrieproduktion. In der vergangenen Woche hatte die Unsicherheit um die Krim-Krise den Dax noch um mehr als drei Prozent ins Minus gedrückt. Für den MDax ging es zum Wochenstart um 1,78 Prozent auf 16 294,96 Punkte nach oben. Der TecDax gewann 2,65 Prozent auf 1244,04 Punkte.