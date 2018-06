Berlin (AFP) Berlin könnte seine CO2-Emissionen in den kommenden Jahrzehnten massiv senken, ohne dafür auf Wachstum und Entwicklung zu verzichten. Das geht aus einer am Montag in Berlin vorgestellten Studie hervor, die federführend vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) erarbeitet wurde. Die CO2-Emissionen könnten demnach bis 2050 von 21 Millionen Tonnen pro Jahr auf 4,4 Millionen Tonnen reduziert werden. Eine Hauptrolle könnte dabei die Verlagerung von fossilen Energiequellen auf überwiegend lokale erneuerbare Energien spielen.

