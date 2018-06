Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Hoffnung auf eine baldige Einigung für eine internationale Beobachtermission in der Ukraine geäußert. "Ich will nicht zu optimistisch sein, aber es könnte sein, dass die Hindernisse, die auf der russischen Seite formuliert worden sind, (...) beseitigt werden können", sagte Steinmeier nach Beratungen der EU-Außenminister über die Krim-Krise am Montag in Brüssel. Er hoffe auf eine Einigung in der ersten Hälfte der laufenden Woche.

