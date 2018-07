Düsseldorf (AFP) Die Grünen haben angesichts der Krim-Krise eine kritische Prüfung von Geschäften mit russischen Unternehmen angemahnt. Russland setze sein Erdgas als Druckmittel in der Krim-Krise ein - Geschäfte wie der geplante Verkauf der RWE-Energietochter Dea an den Investmentfonds LetterOne des russischen Milliardärs Michail Fridman müssten "mit größter Sorgfalt betrachtet werden", sagte Grünen-Fraktionsvize Kerstin Andreae am Dienstag "Handelsblatt Online". Die Politik habe direkte Zugriffsmöglichkeiten über das Außenwirtschaftsgesetz, sagte sie. "Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie diesen Prozess kritisch und aktiv begleitet."

