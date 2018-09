Brüssel (AFP) Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn erwartet nicht, dass die Entwicklungen auf der ukrainischen Krim durch EU-Sanktionen rückgängig gemacht werden können. "Ich glaube mit den stärksten Sanktionen der Welt werden wir den Status Quo nicht mehr herstellen", sagte Asselborn am Montag in Brüssel vor einem Treffen der EU-Außenminister. "Realpolitisch ist gestern etwas geschehen, was die Krim angeht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.