Berlin (AFP) Nach dem Referendum über einen Beitritt der ukrainischen Halbinsel Krim zu Russland dringt die Bundesregierung auf rasche Maßnahmen zur Beruhigung der Lage. Es müsse nun "schnellstmöglich" eine Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eingesetzt werden, "um neuen Provokationen in der Ost- und Südukraine vorzubeugen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Bundesregierung hoffe auf einen entsprechenden OSZE-Beschluss noch am Montag.

