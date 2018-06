Berlin (AFP) Keine Entwarnung für Tuberkulose in Deutschland: Im Jahr 2012 wurden erneut 4220 Erkrankungen gemeldet, das waren nur geringfügig weniger als im Vorjahr, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag in Berlin mitteilte. 2011 lag die Zahl bei 4317 Fällen. Betroffen seien vor allem die Ballungszentren und Großstädte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.