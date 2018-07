Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Sanktionen der EU angesichts des Referendums auf der ukrainischen Halbinsel Krim klar befürwortet. Zwar sei das eine Maßnahme, die "niemandem leicht gefallen ist", sagte sie am Montag an der Seite des italienischen Regierungschefs Matteo Renzi in Berlin. "Wir haben das nicht angestrebt." Angesichts der Verletzungen des Völkerrechts durch das "sogenannte Referendum" sei die EU aber zu diesen Schritten "genötigt" gewesen.

