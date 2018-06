Berlin (AFP) Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat die Pläne des CDU-geführten Bundesinnenministeriums zur Einstufung mehrerer Balkanstaaten als "sichere Herkunftsländer" scharf kritisiert. Das Gesetzgebungsverfahren entwickle sich formal wie inhaltlich "zur Farce", erklärte Pro Asyl am Montag in Frankfurt am Main.

