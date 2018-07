Erfurt (AFP) Die SPD-Spitzenkandidatin Heike Taubert und der designierte Linke-Spitzenkandidat Bodo Ramelow haben für eine rot-rote Koalition in Thüringen nach der Landtagswahl im September geworben. Sie stehe Rot-Rot "sehr offen" gegenüber, sagte Taubert in einem Doppelinterview mit Ramelow in der "Thüringer Allgemeinen" (Montagsausgabe).

