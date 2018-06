Brüssel (AFP) Als Reaktion auf die von Russland vorangetriebene Abspaltung der ukrainischen Halbinsel Krim hat die EU weitere Sanktionen beschlossen. 21 Russen und Ukrainer würden mit Einreiseverboten und Kontosperren belegt, teilte der litauische Außenminister Linas Linkevicus am Montag nach einem Beschluss der EU-Außenminister in Brüssel über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bei einem von der EU als illegal kritisierten Referendum hatten sich am Sonntag nach Angaben der Krim-Regierung 96,6 Prozent der Teilnehmer für eine Eingliederung in die Russische Föderation ausgesprochen.

