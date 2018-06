Paris (AFP) Der skandalumwitterte französische Unternehmer Bernard Tapie hat seine einstige Privat- und Geschäftspleite noch nicht hinter sich: Ein Handelsgericht in Paris wies am Montag seinen Antrag auf Aufhebung seiner Privatinsolvenz und weiterer Insolvenzen zurück. Tapie ist Schlüsselfigur in der Affäre, die seinen Namen trägt und in die Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy ebenso verwickelt ist wie die derzeitige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.