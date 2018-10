Straßburg (AFP) Mit der Leiche eines Radfahrers an seiner Front ist ein Hochgeschwindigkeitszug TGV in den Bahnhof von Mülhausen in Ostfrankreich eingefahren. Der 48-jährige Mann sei über rund 40 Kilometer von dem Zug mitgeschleift worden, teilte ein Sprecher der staatlichen Bahngesellschaft SNCF am Montag mit. Die Leiche vorne an der Lokomotive sei für den Fahrer nicht zu sehen gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.