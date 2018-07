Dresden (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden plant im Falle des Klassenerhalts in der kommenden Saison mit einem Lizenzspieler-Etat von 6,2 Millionen Euro. Das teilte der Verein am Montag mit. Sollte der Tabellenvorletzte in die 3. Liga absteigen, verringert sich das Budget auf 2,8 Millionen Euro.

Der Gesamtetat des Vereins würde in der 2. Liga für die Saison 2014/2015 19,7 Millionen Euro, in der 3. Liga 10,4 Millionen Euro betragen.