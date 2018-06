Frankfurt/Main (SID) - Den Algarve Cup haben die deutschen Fußball-Frauen vor weniger als einer Woche zum dritten Mal gewonnen, die Gruppe 1 der WM-Qualifikation wird souverän angeführt - und dennoch warnt Bundestrainerin Silvia Neid vor dem nächsten Qualifikationsspiel am 5. April (16.00 Uhr/ZDF) in Irland. "Das wird für uns keine leichte Aufgabe, weil ich weiß, dass sich die Irinnen schon seit Januar intensiv auf dieses Spiel vorbereiten. Sie haben sich unheimlich viel vorgenommen, und das lässt mich aufhorchen", sagte Neid im Interview mit dfb.de

Irland liegt mit sieben Punkten hinter Deutschland (15) auf dem zweiten Platz, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Die zuletzt guten Leistungen haben auch Neid beeindruckt. "Das zeigt mir, dass wir Irland sehr ernst nehmen und uns konzentriert auf diese Begegnung vorbereiten müssen. Wir dürfen in Dublin nichts zulassen", sagte sie.

Fünf Tage nach dem Spiel in Irland empfängt das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Mannheim die Slowenien (18.00 Uhr/ZDF). Die WM-Endrunde findet vom 6. Juni bis 5. Juli 2015 in Kanada statt.