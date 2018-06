Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bei Real Madrid auf Jefferson Farfan verzichten. Der Offensivspieler laboriert weiterhin an einer Kniereizung. Der Peruaner fehlte schon zuletzt in den Bundesligaspielen gegen 1899 Hoffenheim (4:0) und beim FC Augsburg (2:1). Schalke hatte das Hinspiel gegen den spanischen Rekordmeister 1:6 verloren.