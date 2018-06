Tokio (AFP) Der japanische Autor Haruki Murakami wird erstmals seit neun Jahren wieder eine Sammlung von Kurzgeschichten veröffentlichen. In der Kollektion mit dem Titel "Onna no Inai Otokotachi" (etwa "Männer ohne Frauen"), die am 18. April herauskommen soll, sei auch eine bislang unbekannte Kurzgeschichte, erklärte der Verlag Bungei Shunju am Montag. Fünf Erzählungen seien bereits in Zeitschriften gedruckt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.