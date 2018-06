Tokio (AFP) Der japanische Autokonzern Toyota hat die Fahrzeugherstellung in seinen beiden indischen Fabriken gestoppt. Grund dafür seien "willkürliche Unterbrechungen der Produktion, Einschüchterungen und Drohungen gegen das Management" durch Arbeiter, teilte Toyota am Montag mit. Die vorläufige Schließung der Fabriken sei notwendig, um die Sicherheit der Angestellten und der Führungsriege zu gewährleisten. Ein Toyota-Sprecher sagte in Tokio, das Unternehmen hoffe auf eine schnelle Wiedereröffnung, er nannte dafür aber keinen Zeitrahmen.

