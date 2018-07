Simferopol (dpa) - Nach dem umstrittenen Referendum auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim über eine Abspaltung von der Ukraine will Russland nun die Republik rasch in die Föderation aufnehmen. Die Staatsduma in Moskau schaffe dafür jetzt die rechtlichen Voraussetzungen, sagte Vizeparlamentschef Sergej Newerow. Unter scharfem Protest des Westens hatte die prorussische Führung der Krim zuvor ein Referendum abgehalten. Dabei hatten sich mehr als 95 Prozent der Wähler für den Anschluss ausgesprochen. Die EU und die USA wollen Russland mit Sanktionen bestrafen.

