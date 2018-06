New York (dpa) - Scott Asheton, Schlagzeuger der legendären US-Rockband "The Stooges", ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Dies gab sein Bandkollege Iggy Pop am Sonntag im Onlinenetzwerk Facebook bekannt.

"Ich habe niemanden erlebt, der Schlagzeug bedeutungsvoller als Scott Asheton gespielt hat. Er war wie mein Bruder", schrieb Iggy Pop. Seine Gedanken seien bei der Schwester, der Frau und der Tochter des Verstorbenen. Gleichzeitig erinnerte der Musiker an Scotts vor fünf Jahren verstorbenen Bruder Ron: "Er und Ron haben der Welt ein großes Vermächtnis hinterlassen. Die Ashetons waren für mich immer wie eine zweite Familie und werden das auch immer sein."