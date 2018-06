Kathmandu (AFP) Die nepalesische Regierung erwägt die Installation von Leitern am Gipfel des Mount Everest. "Es gibt einen Stau am Hillary Step in der Hauptsaison von April bis Juni, und daher ziehen wir in Betracht, dort Leitern anzubringen", sagte am Montag der Sprecher des Tourismusministeriums, Mohan Krishna Sapkota, der Nachrichtenagentur AFP. Wann dies geschehen solle, sei noch unklar. Expeditionsleiter hatten in der vergangenen Woche bereits angekündigt, an schwierigen Passagen zusätzliche Seile zu befestigen, um lange Wartezeiten für die Bergsteiger zu verhindern.

