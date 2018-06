Sotschi (SID) - Nach einem Schneechaos ist das deutsche Paralympics-Team am Montagnachmittag mit einer Verspätung von einer guten halben Stunde aus Sotschi abgereist und am Abend schließlich in Frankfurt gelandet. Dort wurden die Sportler von einer Delegation um Ole Schröder, den Parlamentarischen Staatssekretär des Bundesinnenministeriums, und Hessens Innenminister Peter Beuth am Frankfurter Flughafen begrüßt.

Bundespräsident Joachim Gauck gratulierte allen Medaillengewinnern und den anderen Teilnehmern schriftlich. "Ganz Deutschland freut sich mit Ihnen", schrieb Gauck. "Wir können hochzufrieden sein", sagte der Chef de Mission Karl Quade, "neben vielen Medaillen haben wir hervorragende Platzierungen erreicht." Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), Friedhelm Julius Beucher, meinte: "Nun müssen wir die Flamme bis zu den nächsten Paralympischen Winterspielen in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang am lodern halten."

Ein Schneesturm hatte zunächst die Abreise vom Flughafen Adler am Schwarzen Meer verzögert. "19 nordische Athleten und Betreuer, davon drei Rollstuhlfahrer, sitzen in Krasnaja Poljana fest, weil keine Shuttle oder Gondeln auf den Berg fahren", sagte Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS), dem SID.

Auch die deutsche Alpin-Gruppe, die es schon bis ins Tal nach Sotschi geschafft hatte, hatte dort Probleme mit der Abreise. "Die Straßen sind wegen umgestürzter Bäume gesperrt, orkanartige Schneestürme fegen durch die Stadt", sagte Beucher.