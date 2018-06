Moskau (AFP) Das Referendum auf der ukrainischen Halbinsel Krim hat die Kurse an der russischen Börse am Montag steigen lassen. Der Index MICEX legte nach Börsenöffnung in Moskau um 1,93 Prozent zu, der Index RTS erhöhte sich um 2,11 Prozent.

